Fotoğraflarla Erbil gezi rehberi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’e gelmek isteyenlerin görmesi gereken çok sayıda tarihi yapı ve doğal güzelliklerin yanı sıra, son yıllarda yapılan parklar, bahçeler, tesisler ve alışveriş merkezleri de bulunuyor.

Erbil’i tanımak isteyenlerin mutlaka görmesi gereken yerlerin başında tarihi kale, camiler, müzeler, parklar ve çarşılar geliyor.

Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent olan Erbil, zengin bir tarih ve kültür mirasına sahip.

Son yıllarda Kürdistan Bölgesi’nde yaşanan kalkınmayla birlikte Erbil, daha fazla yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.

Şehirde alışverişlerde Irak Dinar’ı ve ABD Doları kullanılıyor. Turistlerin misafirperverlikle karşılaştığı Erbil’deki kahvehanelerde çaylar masaya genelde çok demli ve şekerli geliyor. Demli ve şekerli çay içmiyorsanız belirtmeniz gerekiyor.

KENTİN EN POPÜLER MEYDANI: PARKİ ŞAR

Erbil’in en popüler meydanı ve en renkli durağı olan Parki Şar (şehir parkı anlamına geliyor) hem kutlamalarda hem çeşitli etkinliklerde ilk adres olarak öne çıkıyor. Erbil’e gelenler mutlaka buraya uğruyor ve parkın görüntüsüne renklilik katan süs havuzlarıyla birlikte arkasına Erbil Kalesi’ni alacak şekilde fotoğraf çektiriyor. Parkın çevresinde dinlenmek için gelen insanlar ve seyyar satıcılarla karşılaşmak mümkün. Parki Şar’ı gezdikten sonra, parkla bitişik olan eskiden Kürt aydın ve yazarların toplandığı ve halen geleneğini sürdüren Meçko Kahvehanesi’nde çay molası verebilirsiniz. Meçko’nun ön tarafı Kürtlerin gelenek ve kültürünü yansıttığı için yerli ve yabancı turistler burada fotoğraf da çekiyor. Ayrıca Parki Şar’ın sol tarafında yapılan saat Kulesi de tarihi dokusuyla hem tarihi Kayseriye Çarşısı’nı hem de Erbil Kalesi’ni süsleyen bir görüntü veriyor.

İLK GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLERDEN BİRİ: ERBİL KALESİ

Parki Şar’a kadar gelenlerin bir sonraki olmazsa olmaz durağı elbette ki parkın hemen üst tarafından bulunan ve devamında yer alan Erbil Kalesi... Erbil Kalesi, şehrin ilk görülmesi gereken noktalarından biri... Erbil’e gelen yerli ve yabancı turistler, kalenin ön tarafından durarak Parki Şar’ın görüntüsü görülecek şekilde fotoğraf çektiriyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Erbil Kalesi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. 2019 yılında Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla Erbil Kalesi'nin restorasyonu için özel bir bütçe ayrılmıştı. Restorasyon çalışmalarının Haziran 2022’de tamamlanması planlanıyor.

Tarihi açıdan dünyada önemli bir yer sahip olan Erbil Kalesi, 32 metre yüksekliğe sahip olup, deniz seviyesinin ise 431 metre üzerinde bulunuyor. 110 bin metrekarelik alan sahip olan kalenin tarihi 4 bin yıla kadar uzanıyor. Kalede 506 ev, saray, tophane ve tekke bulunuyor. İçerisinde müzelerinin de yer aldığı Erbil Kalesi, Sümerler, Asurlar, Sasaniler, Eyyübiler ve Osmanlı dönemlerine tanıklık ederek, Yahudi, Hristiyan ve Müslümanların ibadethanelerine de ev sahipliği yaptı. Tarihi kale, aynı zamanda Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’in de simgesi konumunda. Erbil Kalesi tam anlamıyla canlı tarihi yansıtıyor. Kaledeki pek çok evin nakışları, renkleri ve güzel süslemeleriyle ziyaretçilerin ve ehil kimselerin dikkatini çekiyor. Kale ziyaret saatleri sabah 09.00’da başlıyor akşam 17.00’ye kadar devam ediyor.

KAYSERİYE ÇARŞISI

Erbil Kalesi’nin ardından turistlerin bir sonraki uğrak yerleri ise kalenin hemen güneyinde bulunan tarihi Kayseriye Çarşısı. Kentin ekonomik can damarlarından olan çarşıda her çeşit ürünü bulmak mümkün. 600 dükkanın olduğu çarşı, Erbil'e gelenlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor. Yaklaşık 200 yıllık bir tarihe sahip tarihi Kayseriye Çarşısı'nda gıda ve giyim dükkanlarının yanı sıra marangoz ve terziler de bulunuyor.

MÜZELER

Başkent Erbil’de çok sayıda müze de bulunuyor. ‘Kürt Tekstil Müzesi’ olarak da bilinen Erbil Tekstil Müzesi’ndeki eserler, Erbil ve çevre bölgelere ait en güzel işleme ve dokuma örneklerinden oluşuyor. Tarihi açıdan antika değeri taşıyan müze hem mimarisi hem de içinde sergilenen eserler ile görülmeye değer. Kürt kültürünün nesillere aktarılması açısından önem taşıyan Erbil Tekstil Müzesi, 1930’larda yapılmış ve 2004 yılında düzenlenerek müze olarak açılmıştır. Koleksiyonunda ağırlıklı olarak 19. yüzyıl kilimleri yer almakla birlikte, sınırlı sayıda keçeden zemin kaplamaları da mevcut.

Taş ve Mücevher Müzesi de restore edilmiş tarihi bir binada yer alırken, burada yarı değerli taşlar ve madenlerden örnekler bulunuyor. Buradaki mağaza kısmında işlenmiş taşlar satın alabiliyor.

Erbil’deki Geleneksel Kıyafetler Minyatür Sergisi’nde bölgede kadınların giydiği geleneksel kıyafetlerin minyatürlerinin sergilendiği arşivde az sayıda erkek kostümü de yer alıyor.

Kaledeki Kürt Müzik Arşivi’nde ise çok sayıda plak, kaset ve CD bulunuyor. Burada ayrıca gramofondan CD çalara kadar farklı müzik araçlarını görmek mümkün. Eski bir şarkı veya türkü bulmak isteyenler burada arayabiliyor.

Süryani Miras Müzesi ise 19. ve 20. yüzyıllara tarihlenen zengin bir koleksiyona sahip. Müzede farklı dönemlere ait geleneksel kıyafetler, mektuplar, mücevherler, günlük kullanım eşyaları ve takıların yanı sıra toprak ve metal mutfak gereçleri, tarım aletleri, çok çeşitli halk kostümleri ile kilimler bulunuyor.

ERBİL’İN İLK OKULU: ERBİL EĞİTİM MÜZESİ VE ARŞİVİ

Erbil’in ilk okulu olan Erbil Eğitim Müzesi ve Arşivi uğrak yerlerden biri olma özelliğine sahip. Bölge halkı arasında manevi bir değeri bulunuyor. İki katlı olan okul binasında sınıflarda pencereler içeriden kapatılarak gezilmeye uygun hale getirilmiş. Parki Şar’a çok yakın olan Erbil Eğitim ve Arşiv Müzesi’nin duvarları Kayseriye Çarşısı ile Erbil Kalesi’nin mimarisine uygun yapılmış. 1930 yılında okul olarak açılan müzede Kürt, Türkmen, Ermeni, Arap, Yahudi ve daha çok sayıda milletten öğrenci Arapça ve Kürtçe eğitim almış. Başkan Mesud Barzani ve Kürt sanatçı Omer Dizeyi gibi çok sayıda tanınmış kişi de burada eğitim gördü. Ayrıca Erbil’in ilk okulunda eğitim görmüş öğrenciler ile öğretmen ve idarecilere ait eşyalar yer alıyor. Resim öğretmenlerinin tuval ve yağlı boyaları, müzik öğretmenlerinin ise enstrümanları ve aksesuarları var. Müzede çok sayıda kitap da bulunuyor.

ŞEHİTLER ANITI: SAMİ ABDULRAHMAN PARKI

Erbil’de insanların dinlenebileceği, vakit geçirebileceği çok sayıda park da yapıldı. Sami Abdulrahman Parkı bunlardan biri. 800 dönüm arazi üzerine kurulu park, Kürdistan Bölgesi’nin en büyük şehir parkı özelliğine sahip olmasının yanı sıra başkent Erbil’deki en büyük piknik alanlarından biri olarak da öne çıkıyor.

Park adını, eski Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Sami Abdulrahman'dan alıyor. 1 Şubat 2004’te Erbil’de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) parti binaları bombalı terör saldırılarıyla hedef alınmış, saldırılarda Sami Abdulrahman ile birlikte 101 parti yönetici ve kadrosu şehit düşmüştü.

Erbil’in batısındaki 60 Metrelik Cadde’de yer alan parkta gölet, oyun alanları, yürüyüş parkuru, büfeler ve piknik alanları bulunuyor. Parkta ayrıca saldırıda hayatını kaybeden 101 kişinin anısına yaptırılan Şehitler Anıtı bulunuyor. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında ayrı bir güzelliğe sahip olan park, güzel vakit geçirmek için ideal bir yer.

ŞANİDAR MAĞARASI’NA BENZETİLEN SHANADAR PARKI

Erbil Kalesi, Kayseriye Çarşısı ve Parki Şar’a 15-20 dakikalık yürüme mesafesi olan Shanidar Parkı da görülmesi gereken yerlerinde biri… Modern bir tasarımla inşa edilen park, Bradost Dağı'ndaki Şanidar Mağarası’na benzetilmiş. Parkta çocukların oynayabileceği şekilde oyun alanları yapılmış ve parkta teleferik bulunuyor. Teleferikle yolun karşısındaki Minare Park’a geçebiliyorsunuz.

MİNARE PARK

Shanidar Parkı’nın hemen karşısında yer alan Minare Park’ta piknik yaparak keyifli vakit geçirebilirsiniz. İsmini parkın içerisindeki tarihi minareden alan parkta edebiyat ve sanat alanında tanınmış; Pîremêrd, Mestûre Erdelani, Dildar, Feqiyê Teyran, Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanî gibi çok sayıda tarihi Kürt şahsiyetin büstleri bulunuyor. Ayrıca Minare Park’ta zaman zaman kutlamalar ve etkinlikler de düzenleniyor.

Öte yandan Erbil’de güzel bir gün geçirmek istiyorsanız Majidi Land’a da uğramalısınız. Genç yaşlı herkesin gidip gezdiği yerler arasında yer alan Majidi Land’da salıncaklardan, çarpışan arabalara, dinozor parkından, su kaydıraklarına kadar birbirinden farklı 20’den fazla mekanik araçlara binerek eğlenebilirsiniz. Eğlenme ve uzun bir geziden sonra parkın içerisinde bulunan restoran ve cafelerde yemek yiyerek dinlenebilirsiniz. Majidi Land her gün 07.00-01.00 saatleri arasında gezilebiliyor.

ERBİL’İN EN BÜYÜK CAMİSİ: CELİL KHAYAT CAMİİ

Başkent Erbil’deki en büyük camii özelliğine sahip olan Celil Khayat Camii’nin tarzı Kahire'deki Muhammed Ali Camii ve İstanbul'daki Sultanahmet Camii'ni andırıyor. 2007 yılında ibadete açılan cami, 15 bin metrekarelik alanı kaplıyor ve 2 bin kişilik kapasiteye sahip. Dekorasyon ve mimarisiyle dikkat çeken camiyi namaz saatleri dışında da ziyaret edebilirsiniz.

İSKAN CADDESİ

Erbil’deki İskan Caddesi’nde gündüzler sakin gece saatleri hareketli geçiyor. Caddede her şeyi bulmak mümkün. Geleneksel sosyal yaşamın başat merkezi de denilebilir. Küçük bir bütçeyle Erbil’e gitmek isteyenler İskan Caddesi’nde yemek yiyebilir, alışveriş yapabilir. İskan Caddesi’nde 40-50 yıllık esnaf bulunuyor. Birçok lokantada yemekler dışarıda insanların gözü önünde yapılıyor. Bundan dolayı buradaki yemeklerin daha temiz ve ekonomik olduğu söyleniyor.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

Erbil’de Family, Majidi, Mega, Grand Bazaar, Royal, Tablo, Erbil Accessoreis, Downtown Erbil, Gulan, Vana gibi çok sayıda alışveriş merkezi de bulunuyor. Bu alışveriş merkezlerinde elektronik eşya, giyim ve çocuk oyuncaklarının yanı sıra dünya mutfağının önde gelen restoranları da bulunuyor. Yerel lezzetlerle birlikte çok sayıda kültüre ait yemek çeşitleri de yer alıyor.