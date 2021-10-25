Politika

Ezidi çocuğun ölümüne göz yuman DAİŞ’li kadına 10 yıl hapis

Almanya'da mahkeme, 10 yaşındaki Ezidi bir kız çocuğunun susuzluktan ölmesine göz yumduğu suçlaması ile yargılanan eski bir DAİŞ üyesi Alman kadını 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
avrupa Almanya DAİŞ üyesi hapis Jennifer Wenisch

HABER MERKEZİ

Almanya’da, Ezidi Kürtlere karşı savaş suçu işlemekle suçlanan Jennifer Wenisch, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ezidi Kürtlere karşı savaş suçu işlemekle suçlanan DAİŞ üyesi Jennifer Wenisch adındaki 30 yaşındaki kadın hakkında savcılık ise ömür boyu hapis cezası talep etmişti.

DAİŞ, Ağustos 2014'te Ezidi Kürtlerin çoğunlukta yaşadığı Şengal’e bölgesine saldırmış, binlercesini katletmiş, alıkoyduğu kadın ve kız çocuklarını ise köle pazarlarında satmış, yetişkin erkekleri kurşuna dizmişti.

Belçika'da parlamento geçen temmuzda DAİŞ'in Ezidilere yönelik 2014 yılındaki katliamlarını soykırım olarak tanımıştı. (Kaynak: euronews, AFP)

 

 

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