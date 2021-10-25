Ezidi çocuğun ölümüne göz yuman DAİŞ’li kadına 10 yıl hapis

Almanya'da mahkeme, 10 yaşındaki Ezidi bir kız çocuğunun susuzluktan ölmesine göz yumduğu suçlaması ile yargılanan eski bir DAİŞ üyesi Alman kadını 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.