Kürdistan Bölgesi’nde salgınla ilgili bir dizi yeni tedbir kararı

ERBİL (K24)

Coronayla Mücadele Yüksek Komisyonu’nun toplantısının ardından Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, basına açıklamalarda bulundu.

Cotyar Adil, Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu önerilerin, oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

-Yüz yüze eğitim sürecek; okul, üniversite ve yüksekokullarda maske takılması zorunlu olacak.

-1 Ocak 2022’ye kadar tüm memurlar aşılanıp aşı kartı alması zorunlu olacak. Kurala uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak.

-18 yaş ve üstü öğrencilerin aşılanması zorunlu olacak.

-Özel sektördeki işveren ve çalışanlar aşılanacak.

-Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenler ile Yüksek Öğrenim Bakanlığı’na bağlı öğretim görevlilerinin yanı sıra öğrenciler de 1 Aralık 2021’e kadar aşı olacak.

-Toplu etkinliklere hiçbir şekilde izin verilmeyecek.

-Vaka artışına olumsuz etki eden taziyelerin kurulmasına izin verilmeyecek.

-Eğitim Bakanı’nın önerisi üzerine velilerden, öğrencilerini 31 Ekim’e kadar online ya da yüz yüze eğitime yönlendirmesi istenecek.

-Memurlara ve vatandaşlara yönelik aşı merkezleri arttırılacak.