Politika

Başkan Barzani ile ABD Büyükelçisi Irak ve Suriye’yi görüştü

Başkan Barzani ile ABD Büyükelçisi Tueller, Kürdistan Bölgesi’nin yanı sıra Irak ve Suriye’deki durumu görüştü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesud Barzani Matthew Tueller Irak ABD

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller ile bir araya geldi.

Irak seçimlerinin başarılı bir şekilde yapılması ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adaylarının seçimdeki başarısından dolayı Başkan Barzani’yi tebrik eden Tueller, seçim sonuçlarının Irak’ta istikrar ve siyasi sürecin rayına oturmasına vesile olması temennisinde bulundu.

Büyükelçi Tueller, ABD’nin Kürdistan Bölgesi’yle ortaklığının stratejik olduğunu ve Irak ile bölgenin istikrarına yardımcı olduğunu belirtti.

Seçim sonrası süreç ve yeni Irak hükümetinin kurulması konularının da ele alındığı görüşmede, gerçek ortaklık ilkesinin gözetilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Suriye’nin durumu ve Irak ve bölge genelindeki terör tehdidi de görüşmede ele alındı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv