Başkan Barzani ile ABD Büyükelçisi Irak ve Suriye’yi görüştü

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller ile bir araya geldi.

Irak seçimlerinin başarılı bir şekilde yapılması ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adaylarının seçimdeki başarısından dolayı Başkan Barzani’yi tebrik eden Tueller, seçim sonuçlarının Irak’ta istikrar ve siyasi sürecin rayına oturmasına vesile olması temennisinde bulundu.

Büyükelçi Tueller, ABD’nin Kürdistan Bölgesi’yle ortaklığının stratejik olduğunu ve Irak ile bölgenin istikrarına yardımcı olduğunu belirtti.

Seçim sonrası süreç ve yeni Irak hükümetinin kurulması konularının da ele alındığı görüşmede, gerçek ortaklık ilkesinin gözetilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Suriye’nin durumu ve Irak ve bölge genelindeki terör tehdidi de görüşmede ele alındı.