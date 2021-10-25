‘Karacadağ turizm merkezlerinden biri olacak’

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Karacadağ’ın jeoparklar ağına dahil edilmesi için UNESCO’ya yapılan müracaatın ardından bisiklet turu ve “Lav Yolu” doğa yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüş, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Çınar’a bağlı Ovabağ mahallesinden startı verilen 10 kilometrelik parkurda, Mardin ve Urfa’dan gelen bisikletçiler Dişlibaşak mahallesini geçerek Şimşek mezrasındaki “Lav Yolu”na kadar pedallarını Karacadağ için çevirdi.

Bisiklet turunun ardından Karacadağ'ın en son lavın püskürttüğü yer olduğu değerlendirilen yüzeyde lav akışına ait akıntı kırışıklıkları, lav dilleri, altında oluşan lav tünelleri ve mağaraların bulunduğu alanda doğa yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüşe katılan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Karacadağ’ın UNESCO tarafından kabul edilen listeye eklendiğinde bölgeyi daha çok insanın ziyaret edeceğini belirtti.

Etkinliğin Diyarbakır, Urfa ve Mardin’in ortak etkinliği olduğunu dile getiren Karaloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bütün amacımız Diyarbakır'da artık kültürel değerlerimiz, tarihsel değerlerimiz, doğal değerlerimiz, daha çok bilinsin, insanımız bu değerlerimizden daha çok istifade etsin ve insanlar, dünya, bu değerlerimizi görme noktasında bölgeye; şehrimize daha çok seyahat etsin. Bu yolda inşallah çalışmalarımız devam edecek.”

“HUZUR ORTAMINI SONSUZA KADAR YAŞATALIM”

Karaloğlu, “İnşallah Diyarbakır'da hep mutluluk, sevgi, spor, kültür, sanat olsun. Artık, Diyarbakır'da bizi üzecek olaylar yaşansın istemiyoruz. Bütün gayretimiz bu, İnşallah yakalamış olduğumuz bu huzur ortamını, mutluluk ortamını Diyarbakır halkıyla beraber sonsuza kadar yaşatalım diye gayretimiz var” dedi.

“BÜTÜN TÜRKİYE’YE, DÜNYAYA ‘KEREM KE’ DİYORUZ”

Doğa turları başlayınca turizm potansiyelinin artacağını kaydeden Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bölge halkının özellikle kırsal turizm dediğimiz kırsalda yaşayan vatandaşımızın da turizmden pay almaya gelir almaya başlayacağını hep birlikte görmüş olacağız. Bütün Türkiye’ye, dünyaya Kerem ke diyoruz.”

K24’e konuşan Qenîpehnê (Yarımkaş) köyü muhtarı Mehmet Sait Gülser, “Bölgemiz çok iyi bilinmiyordu. Dolayısıyla bu etkinlik bölgemizin tanıtımı için çok iyi. Ekonomik olarak da faydası olacaktır. Şu ana kadar bölgemiz ve şuradaki taşlarımız sahipsizdi, ama bugün meydana çıkıyor” dedi.