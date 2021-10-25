Ekonomi

Dünya Bankası Kürdistan Bölgesi'nde ölçüm yapacak

Dünya Bankası’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta yoksulluk ölçümü yapacağı bildirildi.
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kürdistan Dünya Bankası Kürdistan Bölgesi Irak yoksulluk ölçümü

ERBİL (K24)

Dünya Bankası’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta yoksulluk ölçümü yapacağı bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Veri Kurulu Başkanı Sirwan Muhammed, Veri Merkezi ve Dünya Bankası ile ekonomik, sosyal ve yoksulluk ölçümü yapacaklarını söyledi.

K24’e konuşan Muhammed, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta yoksulluk ölçümü yapacaklarını ve bunun 1 yıl süreceğini ifade etti.

Söz konusu ölçüm için Kürdistan Bölgesi’ne 950 bin dolarlık bütçe ayrıldığını kaydeden Muhammed, 5 yılın ardından Irak hükümeti ve Dünya Bankası’nın yeni bir ölçüm yapacağını ve bu ölçümle yoksulluk, işsizlik, hükümet gelirleri ve özel sektör gelirlerinin belirleneceğini belirtti.

Yoksulluk oranıyla ilgili yeni verilerin ve yoksulların aylık harcamaların ortaya çıkacağını vurgulayan Muhammed, önceki yıllarla elde edilen yeni veriler arasındaki karşılaştırmanın yapılacağını söyledi.

 

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