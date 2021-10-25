BAE’nin Erbil Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi'ndeki ilham verici yönetimden etkilendim

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Erbil Başkonsolosu Ahmed Zahiri, “Erbil Uluslararası Havalimanı'na ilk geldiğimde ve Erbil şehrini gördüğümde, burası ile Dubai arasında pek çok benzerlik olduğunu gördüm” dedi.

Erbil hakkındaki ilk izleniminin bu olduğunu kaydeden Zahiri, Kürdistan Bölgesi ile BAE'nin kentleşme, insani gelişme ve geleneklerde benzerlikler paylaştığını dile getirdi.

“Hem BAE hem de Kürdistan Bölgesi'nin liderleri ekonomik kalkınma, dünyaya açılma ve gelecek için uzun vadeli planlar arıyor” diyen BAE’nin Erbil Başkonsolosu, “Başkent Erbil’de sevdiğim şey, geçmiş ile bugünün güzel karışımıdır: Binlerce yıllık antik kalesi, halkının modern yaşamı ve şehrin kentleşmesi” dedi.

Zahiri, “Kürdistan Bölgesi'ndeki iyi, bilge ve ilham verici yönetimden de etkilendim” dedi.

Kürdistan Bölgesi yönetiminin çok kısa bir süre içinde çok şey başardığını vurgulayan Zahiri, yönetimin halkına daha iyi bir geleceği garanti etmeye yardım ettiğini ve çalışmalarıyla bunu kanıtladığını söyledi.

“KÜRDİSTAN BÖLGESİ LİDERLERİ VE HALKI HOŞGÖRÜLÜ”

Zahiri, “Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ile Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin yanı sıra buradaki halkın insani değerleri ve hoşgörüsü, bölge halkının barış içinde bir arada yaşamasını sağlıyor. Bu kolaylıkla görülebiliyor” şeklinde konuştu.

Binlerce mülteciye ve yerinden edilmiş insana ev sahipliği yaptığı için Kürdistan Bölgesi’ne teşekkürlerini ileten BAE’nin Erbil Başkonsolosu Ahmed Zahiri, bunun Kürdistan Bölgesi’nin hoşgörü ve değerlerini yansıttığını kaydetti.

Öte yandan BAE Kızılay’ı ile Barzani Yardım Vakfı arasında, mültecilere yardım noktasında ortak projeler yapmak istediklerini dile getiren Zahiri, ayrıca BAE’nin hem Kürdistan Bölgesi’ne hem de Irak’a yeni tip coronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında üç uçak dolusu tıbbi malzeme gönderdiğini anımsattı.

“TARİHİ İLİŞKİLERİMİZ VAR”

BAE’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerinin tarihi olduğunu vurgulayan Başkonsolos, “Çok iyi siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz var. BAE yakında Irak'ta bu ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek için 3 milyar dolarlık yeni yatırımları açıklayacak” ifadelerini kullandı.

“JAPON VE KORE BAŞKONSOLOSLARI GİBİ KÜRTÇE ÖĞRENMEK İSTİYORUM”

Bu arada Kürtçe müzik dinlemeyi sevdiğini ve Kürtçe öğrenmek istediğini kaydeden Zahiri, “Kürtçe şarkıların sözlerini anlamasam da Kürt müziğindeki derin duyguyu seviyorum. Erbil'deki Japon ve Kore Başkonsolosları Kürtçe konuşuyor. Ben de Kürtçe öğrenmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Boş zamanlarında Kürdistan Bölgesi'nin arkeolojik alanlarını ziyaret etmekten, doğasını görmekten ve tanınmış kişiler ya da üniversite öğrencileriyle buluşmaktan keyif aldığını dile getiren Ahmed Zahiri, dolma ve kebap başta olmak üzere Kürt mutfağını çok sevdiğini söyledi.

Ahmed Zahiri, “Kürt yemeklerinin kendine has bir lezzeti var” dedi.

Zahiri, "Erbil caddelerinde gezdiğimde 'Bu şehir geleceğin Dubai'si olacak' diyorum" ifadelerini kullandı.