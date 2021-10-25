Kürdistan Bölgesi’nde coronavirüs salgınında son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte Covid-19 salgını dolayısıyla 23 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 8 bin 538 Covid-19 testi yapılırken, 1002 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1393 kişi sağlığına kavuşurken, 23 kişi yaşamını yitirdi.

1 gün içerisinde en çok vaka Erbil’de görülürken, en çok can kaybı Süleymaniye’de tespit edildi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 311 bin 98 test yapılırken, 357 bin 313 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 335 bin 858 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 308 kişi yaşamını yitirdi.

15 bin 147 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.