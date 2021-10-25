Politika

Peşmerge ile Uluslararası Koalisyon’dan reform süreci görüşmesi

author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan peşmerge Uluslararası Koalisyon Cemal Eminki

ERBİL (K24)

Peşmerge Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki, Kürdistan Bölgesi’ndeki ABD güçlerinin kıdemli danışmanı Colonel Douglas ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform adımlarının konuşulduğu bildirilirken, reformların neticelendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlar konusunda Uluslararası Koalisyon üyesi ülkelerin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne tam desteğinin olduğunun kaydedildiği görüşmede, Peşmerge ile Koalisyon güçleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmenin önemine değinildi.

Terörle mücadeleye devam vurgusunun yapıldığı görüşmede, Peşmerge güçleriyle Irak ordusu arasındaki ilişkiler ve güvenlik boşluğunun olduğu bölgeleri korumak için kurulması planlanan iki ortak tugay masaya yatırıldı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv