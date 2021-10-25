Peşmerge ile Uluslararası Koalisyon’dan reform süreci görüşmesi

ERBİL (K24)

Peşmerge Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki, Kürdistan Bölgesi’ndeki ABD güçlerinin kıdemli danışmanı Colonel Douglas ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform adımlarının konuşulduğu bildirilirken, reformların neticelendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlar konusunda Uluslararası Koalisyon üyesi ülkelerin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne tam desteğinin olduğunun kaydedildiği görüşmede, Peşmerge ile Koalisyon güçleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmenin önemine değinildi.

Terörle mücadeleye devam vurgusunun yapıldığı görüşmede, Peşmerge güçleriyle Irak ordusu arasındaki ilişkiler ve güvenlik boşluğunun olduğu bölgeleri korumak için kurulması planlanan iki ortak tugay masaya yatırıldı.