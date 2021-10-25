Mısır'da 4 yıl süren OHAL sona erdi

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Mısır'da terör örgütü DAİŞ tarafından düzenlenen ve onlarca Kıpti Hristiyan'ı öldürdüğü saldırının ardından Nisan 2017'den bu yana yürürlükte olan olağanüstü hal sona erdi.

Bugün Facebook hesabından açıklama yapan Sisi, “Ülkenin büyük insanları ve sadık adamları sayesinde Mısır'ın bölgede bir güvenlik ve istikrar vahası. Bu nedenle, yıllar sonra ilk kez ülke genelinde olağanüstü halin uzatılmasını iptal etmeye karar verdim” ifadelerini kullandı.

Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde Nisan 2017'de düzenlenen ve terör örgütü DAİŞ’in üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı.

Söz konusu saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyurmuştu.