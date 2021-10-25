Politika

PKK’den Peşmerge noktasına saldırı

Duhok’un Amedi ilçesinde PKK’lilerin Peşmerge’ye ait bir kontrol noktasına saldırdığı bildirildi.
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kürdistan PKK Peşmerge Amedi

AMEDİ (K24)

Duhok’un Amedi ilçesinde PKK’lilerin Peşmerge’ye ait bir kontrol noktasına saldırdığı bildirildi.

K24’ün Amedi’deki askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, PKK mensupları akşam saatlerinde Amedi’nin Sergeli köyünde Zêrevanî Peşmergelerine ait kontrol noktasına saldırdı.

Silah seslerinin 10 dakika sürdürdüğü kaydedilirken, saldırıda yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Saldırı neticesinde maddi zararın oluştuğu ifade edildi.

PKK, Amedi başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi’nin farklı noktalarında Peşmerge güçlerine saldırı düzenlemişti.

Bu saldırılarda, şehit olan ve yaralanan Peşmergeler olmuştu.

PKK ile Türkiye ordusu arasında yaşanan çatışmalardan ötürü sınır bölgelerinde çok sayıda köy boşaltılmış durumda.

 

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