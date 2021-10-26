Sudan’da bilanço yükseliyor

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Sudan'da dün sabah saatlerinde geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamduk ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından halk sokaklara dökülerek darbe girişimini protesto etmişti.

Ordu ise protestoları bastırmak için orantısız güç kullanmıştı. Güvenlik güçlerinin ülke genelindeki protestolara müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye, yaralıların sayısının ise 140’a yükseldiği bildirildi.

Dokuz maddelik OHAL kararnamesi ile Sudan'ın iyileştirilmesi için eklenen 2019 darbe süreciyle ilgili alınan tüm maddelerin geçerli olacağı, darbe hükümeti yönetimi süresince 11, 12, 15, 16, 24 (3), 71, 72 sayılı anayasa maddelerinin kesin taahhütle kaldırılacağı ifade edildi.

Kararnamede, geçici hükümetin feshedileceği ve kabinenin iyileştirileceği, eyalet valileri ile bakanlık müsteşarlarının bundan muaf tutulacağı aktarıldı. Şehir valiliklerine müdürler görevlendirileceği belirtilen kararnamede, yetkilendirme komitesinin yetkisinin durdurulacağı bildirildi.