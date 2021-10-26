Politika

Sudan’da bilanço yükseliyor

Sudan’da yaşanan askeri hareketliliğin ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye, yaralıların sayısı ise 140’a yükseldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Sudan darbe girişimi

HABER MERKEZİ

Sudan'da dün sabah saatlerinde geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamduk ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından halk sokaklara dökülerek darbe girişimini protesto etmişti.

Ordu ise protestoları bastırmak için orantısız güç kullanmıştı. Güvenlik güçlerinin ülke genelindeki protestolara müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye, yaralıların sayısının ise 140’a yükseldiği bildirildi.

Dokuz maddelik OHAL kararnamesi ile Sudan'ın iyileştirilmesi için eklenen 2019 darbe süreciyle ilgili alınan tüm maddelerin geçerli olacağı, darbe hükümeti yönetimi süresince 11, 12, 15, 16, 24 (3), 71, 72 sayılı anayasa maddelerinin kesin taahhütle kaldırılacağı ifade edildi.

Kararnamede, geçici hükümetin feshedileceği ve kabinenin iyileştirileceği, eyalet valileri ile bakanlık müsteşarlarının bundan muaf tutulacağı aktarıldı. Şehir valiliklerine müdürler görevlendirileceği belirtilen kararnamede, yetkilendirme komitesinin yetkisinin durdurulacağı bildirildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv