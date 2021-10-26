Politika

Neçirvan Barzani ABD Büyükelçisi’yle görüştü

Neçirvan Barzani ile ABD Büyükelçisi Türkler, Irak Seçimleri ve sonrası süreci görüştü.
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kürdistan Neçirvan Barzani Kurdistan Irak Erbil Bağdat ABD

ERBİL (K24

Neçirvan Barzani ile ABD Büyükelçisi Türkler, Irak Seçimleri ve sonrası süreci görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller başkent Erbil’de bir araya geldi.

Görüşmede 10 Ekim’de yapılan Irak genel seçimleri, seçim sonrası süreç ve siyasi süreçteki gelişmeler ele alındı.

Seçimlerin teknik açıdan başarılı geçtiğini belirten iki taraf, kurulacak hükümetin vatandaşların talep ve beklentilerine cevap olmasının önemine vurgu yapıldı.

Uluslararası kurum ve kuruluşların seçime verdiği desteğin öneminin vurgulandığı görüşmede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin seçimlere verdiği destek mesajının da önemli olduğunun altı çizildi.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’nın, Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm siyasi tarafların birlikte hareket etmesi için çalışacağını kaydetti.

ABD’nin Kürdistan Bölgesi ve Irak’la ilişkileri, Erbil-Bağdat ilişkileri, Irak’ın komşu ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirme çabaları, Şengal Anlaşması, terör tehdidi konuları da görüşmede ele alındı.

 

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