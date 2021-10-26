Politika

BM: İran bir yılda 250 kişiyi idam etti

İran'da geçen yıl, aralarında 4 çocuk mahkumun da bulunduğu 250 kişi idam edildi.
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İran'da idam kararı
İran'da idam kararı
İran İran idam

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları İran Özel Raportörü Cavid Rehman, BM Genel Kurulu İnsan Hakları Komitesinde yaptığı konuşmada, İran'ın idam cezasını "endişe verici düzeyde" uygulamaya devam ettiğini belirtti.

İran'ın 2020’de 4'ü çocuk, 250'den fazla mahkumu idam ettiğini kaydeden Rehman, bu yıl da 9'u kadın, 1'i çocuk 230 kişinin gizlice idam edildiğini açıkladı.

Rehman, son raporunda İran'ın idam cezasını uygulamada kullandığı gerekçelerle ilgili "belirsiz ulusal güvenlik suçlamaları" gibi ciddi endişelere vurgu yaptığını ifade ederek ülkenin "en temel güvenlik önlemlerinin bile bulunmadığı kusurlu yargı süreçlerine" sahip olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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