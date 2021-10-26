BM: İran bir yılda 250 kişiyi idam etti

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları İran Özel Raportörü Cavid Rehman, BM Genel Kurulu İnsan Hakları Komitesinde yaptığı konuşmada, İran'ın idam cezasını "endişe verici düzeyde" uygulamaya devam ettiğini belirtti.

İran'ın 2020’de 4'ü çocuk, 250'den fazla mahkumu idam ettiğini kaydeden Rehman, bu yıl da 9'u kadın, 1'i çocuk 230 kişinin gizlice idam edildiğini açıkladı.

Rehman, son raporunda İran'ın idam cezasını uygulamada kullandığı gerekçelerle ilgili "belirsiz ulusal güvenlik suçlamaları" gibi ciddi endişelere vurgu yaptığını ifade ederek ülkenin "en temel güvenlik önlemlerinin bile bulunmadığı kusurlu yargı süreçlerine" sahip olduğu değerlendirmesinde bulundu.