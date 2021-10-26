Sağlık

Vakalar arttı: 4 milyonluk şehir karantinada

Çinli yetkililer, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınını kontrol altına almak amacıyla ülkenin kuzeybatısında 4 milyon insanın yaşadığı Lanzhou şehrinin karantinaya alınmasına karar verdi.
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Lanzhou
Lanzhou
dünya Çin karantina Covid-19

HABER MERKEZİ

Çin’in Lanzhou şehrinde yerel yönetim, şehirde sokağa çıkma yasağı uygularken, acil durumlar dışında evden çıkılmaması talimatı verildi.

Lanzhou’daki yetkililer, sakinlerin giriş ve çıkışının sıkı bir şekilde kontrol edileceğini ve evden çıkışların acil ihtiyaçlar ile sınırlı olacağını bildirdi.

Karantina kararı, Çin’in son 24 saatte yerel kaynaklı 29 yeni vaka kaydettiği bir zamanda geldi.

Çin’deki son dalga, son derece bulaşıcı Delta varyantının patlak vermesine bağlanırken, yetkililer önümüzdeki günlerde testlerin yoğunlaşmasıyla birlikte vakaların artacağı konusunda uyardı.

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