Vakalar arttı: 4 milyonluk şehir karantinada

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Çin’in Lanzhou şehrinde yerel yönetim, şehirde sokağa çıkma yasağı uygularken, acil durumlar dışında evden çıkılmaması talimatı verildi.

Lanzhou’daki yetkililer, sakinlerin giriş ve çıkışının sıkı bir şekilde kontrol edileceğini ve evden çıkışların acil ihtiyaçlar ile sınırlı olacağını bildirdi.

Karantina kararı, Çin’in son 24 saatte yerel kaynaklı 29 yeni vaka kaydettiği bir zamanda geldi.

Çin’deki son dalga, son derece bulaşıcı Delta varyantının patlak vermesine bağlanırken, yetkililer önümüzdeki günlerde testlerin yoğunlaşmasıyla birlikte vakaların artacağı konusunda uyardı.