Politika

Başbakan Mesrur Barzani’den ABD’ye destek teşekkürü

Başbakan Mesrur Barzani, desteğinden dolayı ABD’ye teşekkür etti.
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kürdistan Mesrur Barzani Matthew Tueller ABD

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak ve bölgedeki son gelişmeler, Kürdistan Bölgesi ile ABD ilişkileri ele alındı.

Büyükelçi Tueller, Irak genel seçimlerinin başarılı bir şekilde yapılmasından dolayı Başbakan’ı tebrik ederek, ABD’nin federal Irak’ın istikrar ve egemenliğini desteklediğini söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani de ABD’nin desteğine teşekkür ederek, Irak’ta kurulacak hükümetin bütün bileşenlerin hak ve taleplerini karşılaması gerektiğini ifade etti.

Başbakan ayrıca, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasal temelde çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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