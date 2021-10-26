Tüm coronavirüslere karşı etkili olacak aşı geliştirilecek

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Daily Mail gazetesine göre, San Diego’daki La Jolla İmmünoloji Enstitüsü, potansiyel olarak gelecek salgınları engellemek için ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü’nden 2,6 milyon dolarlık hibe aldı.

Bilim insanları, gelecekte ortaya çıkması beklenen coronavirüslere yönelik aşılar geliştirmek için, şu anda kullanılan aşıların geliştirilmesine yönelik araştırmalarda bulunacak.

Araştırmacılar, virüsün yapısının, virüs değiştikçe mutasyona uğraması muhtemel olmayan kısımlarını belirlemeyi ve özellikle bu kısımları hedeflemeyi amaçlıyor.

La Jolla Enstitüsü başkanı Dr. Erica Ollmann Saphire, “Sürekli yeni aşılar geliştirmek yerine mevcut SARS-CoV-2 varyantlarına ve bir sonraki virüs ne olursa olsun koruma sağlayacak tek bir aşıya ihtiyacımız var” dedi.

Araştırmacılar, virüs hücrelerinin yapısına daha doğru bir bakış elde etmek için kullanılabilecek ‘VFLIP’ adı verilen bir Covid spike protein modeli geliştirdi. Bu model, araştırmacıların daha güçlü ve daha etkili antikorlar geliştirmesine yardımcı olabilir.

7 TİP CORONAVİRÜS VAR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre, bilinen yedi tip coronavirüs var.

Covid-19’dan önce en çok bilinen coronavirüs, Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılarak 2003 yılında bir salgına neden olan şiddetli akut solunum sendromu (SARS) idi.

2004’ten beri tek bir SARS bulaşma vakası kaydedilmedi.

Diğer kayda değer coronavirüsler arasında, 2012’de ortaya çıkan ve 858 kişiyi öldüren Ortadoğu Solunum Sendromu olarak adlandırılan MERS yer alıyor.

Bu iki virüse yönelik aşılar, bulaşma seviyeleri nispeten düşük olduğundan henüz geliştirilmedi.

Covid-19 aşıları, coronavirüsler için geliştirilen ilk aşılar ve benzer virüsler için aşıların geliştirilmesi konusunda bir temel haline geldiler.

Covid-19 şimdiye kadarki virüslerin en yıkıcısı olsa da gelecek, coronavirüslerin daha güçlü ve daha bulaşıcı versiyonlarını barındırabilir.