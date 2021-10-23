'BM, Irak seçimleri için on milyonlarca dolar harcadı'

ERBİL (K24)

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, başkent Erbil’de düzenlenen bir panele katıldı.

Matthew Tueller, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu’nun 10 Ekim’deki seçimlerde başarılı olduğunu kaydetti.

“Irak halkı dış müdahale olmaksızın kendi ülkesini yönetebilir” diyen Tueller, ABD’nin Irak’a birçok kez yardımda bulunduğunu ve bunu sürdüreceğini dile getirdi.

Büyükelçi, ayrıca BM’nin 10 Ekim’deki Irak seçimlerinin başarılı geçmesi için on milyonlarca dolar harcadığını vurguladı.