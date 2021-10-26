Neçirvan Barzani: Şengal Anlaşması’nın uygulanmamasının nedeni PKK

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 10 Ekim’de yapılan seçimlerin teknik ve az hileli olması açısından Irak tarihindeki en iyi seçim olduğunu söyledi.

Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından “İstikrarlı bir Ortadoğu için istikrarlı bir Irak” başlığıyla gerçekleştirilen forumda konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, seçimlere katılım oranının düşük olduğunu ve bunun Iraklı siyasetçilere daha iyi işler yapmaları için bir uyarı olduğunu belirtti.

Irak’ın geçiş sürecinde olduğunu ve yeni bir aşamaya doğru yürüdüğünü kaydeden Neçirvan Barzani, Irak halkının bilinçli olduğunu ve Bağdat’ta yaşanan gösterilerin nedeninin, halkın sistemden razı olmaması ve değişim istemesi olduğunu bildirerek, bu değişimin sandık yoluyla olmasının istendiğini ifade etti.

Halkın seçim sandığından ümidini kesmesinin en büyük tehlike olduğunu belirten Neçirvan Barzani, Irak’ta vatandaşlığın önemsenmediğini, kişisel ve partisel çıkarların ve ön planda tutulduğunu söyledi.

18 yıl önce Irak’ta yeni bir sistemin ortaya çıktığını ancak halkın bu süre içerisinde hizmet yetersizliğinden şikayetçi olduğunu kaydeden Kürdistan Bölgesi Başkanı, Irak Anayasası’nın uygulanması ve Bağdat’ın Kürtlere yönelik algısının değişmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Bağdat’ın Kürtlerle ilişki biçimi federal sistem temeli üzerine değil, Kürtler de Bağdat’ta birlik olmalı” diyen Neçirvan Barzani, Kürt liderliğinin Bağdat’a karşı hiçbir zaman duyarsız olmadığını ifade etti.

Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki hava operasyonlarına da değinen Neçirvan Barzani, bunun nedeninin PKK’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki varlığı olduğunu ve bunun Kürdistan Bölgesi için büyük bir baş ağrısı olduğunu belirtti.

PKK’nin Türkiye topraklarında hiçbir eylem yapamadığını ve o kaosu Kürdistan Bölgesi topraklarına taşıdığını söyleyen Neçirvan Barzani, “Eğer PKK bu sorunları meydana getirmese biz Türkiye’ye rahat bir şekilde ve yüksek bir sesle; ‘Bunu yapmaya hakkın yok’ diyebiliriz. Ancak PKK ne Kürdistan Bölgesi Hükümeti kurumlarının kararlarına saygı duyuyor ne de Kürdistan Parlamentosu’nun hiçbir kararına bağlı kalıyor. Başından beri çok açık bir şekilde Kürdistan Parlamentosu ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne karşıtlık yapıyor. Türkiye’ye ne yapalım? PKK kendi siyasetini gözden geçirmeli ve Kürdistan Bölgesi’ni Türkiye ve İran saldırılarının kaynağı yapmamalı” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani, “Sadece sınır bölgelerinde değil, Irak’ın içinde de PKK baş ağrısı oldu. Şengal’deki durumun normalleşmesine yönelik anlaşmanın uygulanmamasının ilk nedeni PKK” dedi.