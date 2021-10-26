Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 23 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 7 bin 50 Covid-19 testi yapılırken, 787 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1500 kişi sağlığına kavuşurken, 23 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 581 bin Covid-19 testi yapılırken, 337 bin 358 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 337 bin 358 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 331 kişi yaşamını yitirdi.

14 bin 411 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.