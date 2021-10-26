ABD, Haris Kampı’nı Peşmerge’ye teslim etti

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Haris Kampı’nın bakanlığa teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, Peşmerge genelkurmay başkan yardımcıları Qareman Kemal, Hoşmend Reşid ve ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu Güvenlik Koordinasyonu Sorumlusu Colonel Douglas’ın hazır bulunduğu teslim töreninde, askeri eğitim ve askeri aletlerin bakım üssü olan Haris Kampı’nın Peşmerge Bakanlığı’na teslim edildiği belirtildi.

Peşmerge’nin eğitimine vurgu yapıldığının kaydedildiği açıklamada, özellikle de gelişmiş teknoloji ordu içerisinde askerin güçlendirilmesi açısından eğitimin önemli olduğu ifade edildi.

Teslim töreninde Peşmerge Bakanlığı yetkililerinin söz konusu kampın önemine ilişkin sunum yaptığı kaydedilirken, benzer kampların açılmasına daha çok önem verilmesi gerektiği belirtildi.