Politika

Peşmerge ve Irak ordusundan Kürdistani bölgeler toplantısı

Peşmerge Bakanlığı üst düzey koordinasyon heyeti, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı üst düzey heyetiyle bir araya geldi.
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kürdistan peşmerge Irak Kürdistani bölgeler

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı üst düzey koordinasyon heyeti, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı üst düzey heyetiyle bir araya geldi.

Erbil Uluslararası Havalimanı’ndan gerçekleşen toplantıya, Peşmerge Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki, Peşmerge Bakanlığı Sekreteri Cebbar Yaver, Irak Ortak Operasyonlar Komutanı Yardımcısı Abdulemir el-Şemmeri ve askeri yetkililer katıldı.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerin kontrolünü sağlamak için oluşturulacak iki ortak tugay ele alınırken, Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki ortak koordinasyon merkezlerinin yürütülmesi de değerlendirildi.

Uluslararası Koalisyon komutanlarının da katıldığı toplantıda, seçimlerin güvenliğinin sağlanmasında başarılı olunması da konuşuldu.

Toplantıda, Uluslararası Koalisyon temsilcileri, iki ortak tugayın kurulması konusunda Peşmerge ve Irak ordusuna destek olmaya devam edileceğini bildirdi.

 

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