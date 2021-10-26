Politika

Irak’ta DAİŞ saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak medyasında yer alan habere göre, DAİŞ, Diyala’nın Mikdadiye ilçesine bağlı Reşad köyüne saldırdı.
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Saldırıda yaralananlar Mikdadiye Hastanesi'ne kaldırıldı
Saldırıda yaralananlar Mikdadiye Hastanesi'ne kaldırıldı
Irak DAİŞ Diyala Mikdadiye

HABER MERKEZİ

Terör örgütü DAİŞ’in Irak’ın Diyala vilayetinde bir köye saldırdığı ve çok sayıda ölünün olduğu bildirildi.

Irak medyasında yer alan habere göre, DAİŞ, Diyala’nın Mikdadiye ilçesine bağlı Reşad köyüne saldırdı.

Diyala’nın kuzeydoğusunda yer alan söz konusu köye yönelik saldırıda edinilen ilk bilgilere göre, 12 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar Mikdadiye Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ölü ve yaralıların sivil veya güvenlik güçleri mensupları olduklarına dair bilgiye ulaşılamadı.

Saldırının ardından söz konusu köye güvenlik güçleri takviyesinin sevk edildiği bildirildi.

 

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