Pentagon’dan El Kaide ve DAİŞ uyarısı

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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Savunma Politikaları Müsteşarı Colin Kahl, Kongre'ye verdiği brifingde, ABD istihbarat topluluğunun Afganistan'daki DAİŞ ve Kaide'yle ilgili tahminini paylaştı.

Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu'nu bilgilendiren Kahl, DAİŞ Horasan’ın ABD gibi ülkelere saldırma kapasitesine 6-12 ay içinde ulaşabileceğini söyledi.

“TALİBAN, DAİŞ’LE MÜCADELEYE İLGİ DUYUYOR”

Pentagon yetkilisi, ABD'nin çekilmesi sonrası Taliban'ın DAİŞ-Horasan'la mücadeleye ilgi duyduğunu, fakat bu yöndeki potansiyelinin henüz belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Kahl, "Bizim değerlendirmemize göre Taliban ile DAİŞ-H ölümüne düşmanlar. Dolayısıyla Taliban'ın DAİŞ-H'nin peşine düşme motivasyonu yüksek. Bence burada, iradeyle ilgili bir sorun yok. Bunu yapma kabiliyetleri var mı, zamanla belli olacak. Fakat böyle bir niyet sergilediklerini düşünüyoruz" dedi.

“EL KAİDE'NİN ABD'YE SALDIRMA KAPASİTESİNE ULAŞMASI 1-2 YIL ALABİLİR”

DAİŞ-H'nin mensup sayısıyla ilgili 'birkaç bin' tahmininde bulunan Savunma Bakanlığı Müsteşarı, El Kaide'nin Taliban'la bağları dolayısıyla daha karmaşık bir sorun teşkil ettiğini belirtti.

Colin Kahl, El Kaide'nin Afganistan'ın ötesine, ABD'ye saldırı düzenleme kabiliyetini yeniden toparlamasının 1-2 yıl alacağı öngörüsünü paylaştı.

ABD'nin Afganistan'da El Kaide ve DAİŞ tehditlerini belirlemek için devam eden istihbarat toplama operasyonlarının amacını “ABD'yi vurma kabiliyetine ulaşmamaları için DAİŞ-H ve Kaide'yi sekteye uğratmak” şeklinde yorumlayan Kahl, "Sekteye uğratmak için uyanık olmalıyız" dedi.