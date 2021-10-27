NASA: Samanyolu Galaksisi dışındaki ilk gezegen bulunmuş olabilir

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Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, Samanyolu Galaksisi dışındaki ilk gezegeni keşfetmiş olabileceklerini açıkladı.

DÜNYA'DAN 28 MİLYON IŞIKYILI UZAKLIKTA

NASA'nın Chandra X-Ray Gözlemevi'ni ve Avrupa Uzay Ajansı'nın XMM-Newton teleskopunu kullanan araştırmacılar, olası gezegeni Whirlpool Galaksisi olarak da bilinen Messier 51'de (M51) bulduklarını duyurdu. Gök cisminin Dünya'dan 28 milyon ışık yılı uzaklığında olduğu kaydedildi.

Güneş sisteminin dışında şimdiye kadar yaklaşık 5 bin öte gezegen bulundu ve hepsi Samanyolu Galaksisi’nde yer alıyor. NASA'dan yapılan açıklamada, keşfedilen gök cisminin gezegen olduğunun onaylanması durumunda Samanyolu'ndakilerden binlerce kat daha uzakta olacağı belirtildi.

Çalışmanın baş yazarı Harvard Üniversitesi Astrofizik Merkezi’nden Rosanne Di Stefano, "X-ışınlarının dalga boylarını kullanarak evrende başka gezegenler arıyoruz. Bu yeni bir strateji” dedi.

X IŞINI YÖNTEMİ KULLANILDI

Bununla birlikte, gezegenler, yıldızların önünden geçerken onların yaydıkları X ışınlarının çoğunu ya da tamamını engelliyor. Yıldızların yaydığı ışınlarda meydana gelen azalma teleskoplarla gözlemlenerek, yeni gezegenlerin varlığına ilişkin kanıtlar sunuyor.

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, potansiyel gezegeni, gezegen önünden geçerken yıldızın ışığına değil, X-ışınlarındaki düşüşlere bakarak buldu.

SATÜRN BÜYÜKLÜĞÜNDE

Bununla birlikte, çalışmanın yazarları "M51-ULS-1b” adını verdiklerini gezegenin Satürn büyüklüğünde olduğuna inandıklarını açıkladı.

Ayrıca, "M51-ULS-1b”nin bir nötron yıldızının veya kara deliğin etrafında döndüğü aktarıldı.

DÜNYA'DAN GÖRÜLME OLASILIĞI ÇOK DÜŞÜK

Diğer taraftan araştırmacılar, potansiyel gezegenin yörüngesini 70 yılda tamamladığını belirterek, Dünya'dan n gözlemlenebilme şansının çok düşük olduğunu açıkladı.

Southern Queensland Üniversitesi’nden astrofizikçi Prof. Jonti Horner, “Onu görmemiz için doğru zamanda, doğru pozisyonda sıralanması gerekir. 70 yıl boyunca rastgele milyonlarca kez gözlem yapsanız, bu seferlerin yalnızca 4’ünde olası gezegenin geçişini yakalayabilirsiniz” dedi.