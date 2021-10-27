ABD Büyükelçisi: 30 yıldır Kürdistan Bölgesi’yle güçlü bir ilişkimiz var

ERBİL (K24)

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (MERI) tarafından düzenlenen “İstikrarlı bir Ortadoğu için istikrarlı bir Irak” konulu forumda konuşan ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, İran destekli milisler tarafından Erbil ile Irak’ın farklı bölgelerine yönelik saldırılarla ilgili yaptırımların etkisinin olmadığını ve milislerin tavrını değiştirmediğini belirtti.

Tueller, ülkesinin saldırıların faillerine verilecek etkili bir yanıt üzerinde çalıştığını belirterek, “Bu drone’ların ve bomba biçimlerinin İran’a ait olduğunu biliyoruz. Bu da Irak ile İran arasındaki anlaşmazlığa dayanıyor. İran’ın Irak’la ilişkisinin olmasına karşı değiliz ancak bu saygı temelinde karşılıklı çıkarlara dayanmalı” diye konuştu.

İran’ın, Irak hükümetinin kontrolünde olmayan milis gruplarına destek verdiğini ve bu soruna Irak hükümetinin bir çözüm bulması gerektiğini kaydeden Tueller, “ABD güçlerinin Kürdistan Bölgesi’ndeki varlığı gerekçe gösteriliyor ancak bana göre bu doğrudan Bölge Hükümeti ve Irak’a yöneliktir. Dolayısıyla kendileri bu çerçevede muamelede bulunmalı” dedi.

Büyükelçi Tueller, ülkesinin, uçuşa yaska bölge ilan edilmesinden bu yana 30 yıldır Kürdistan Bölgesi’yle güçlü bir ilişkisi olduğunu ve bunu devam edeceğini vurguladı.

Tueller ayrıca, Irak ve Afganistan’ın birbirinde farklı olduğunu belirterek, “Irak’taki çıkarlarımız, Afganistan’dakinden çok farklıdır” ifadesini kullandı.