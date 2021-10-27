Milan’dan son 67 yılın en iyi başlangıcı

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İtalya’da lige harika bir giriş yapan Milan, Torino’yu Olivier Giroud’nun golüyle 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

10 maç sonunda dokuz galibiyet ve bir beraberlikle namağlup ilerleyen Milan, ligde 1954’ten bu yana en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Milan ilk 10 hafta sonunda böyle bir performansı kulüp tarihinde bir kez, 1954/55 sezonunda sergilemişti.

Bir süredir boğuştuğu sakatlık sorunlarına ve yoğun fikstüre rağmen çizgisini korumayı başaran Milan, Torino karşısında son 10 gündeki dördüncü maçına çıktı.

PIOLI DE FİKSTÜRE DİKKAT ÇEKTİ

Maçın ardından DAZN’a konuşan teknik direktör Stefano Pioli de bu noktayı vurguladı.

“10 günlük periyotta dördüncü maçımıza çıktık” diyen Stefano Pioli, şunları kaydetti:

“Fazla rotasyon yapma şansı bulamadık ve Torino gibi zorlu bir rakibe karşı oynadık. Oyunu kontrolümüz altında tuttuk, Torino ancak son bölümde tedbiri bir kenara bırakıp tüm hatlarıyla üzerimize yüklendiğinde tehlikeli olabildi.”

Futbolcularımı yürekten tebrik ediyorum. Torino fiziksel olarak güçlü bir takım, iyi futbol oynuyorlar. İkinci yarıda biraz fazla geriye yaslandık, buna rağmen duran toplar dışında rakibe pek fırsat vermedik.”

Torino karşısına yedi eksikle çıkan Milan’da en önemli eksik, geçen sezon rakibini 7-0 mağlup ettiği tarihi maçta hat-trick yapan Ante Rebic’ti.

Sakatlığını atlatan Franck Kessie ilk 11’de şans bulurken, Covid-19 nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Theo Hernandez ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.

Milan, hafta sonu Jose Mourinho yönetimindeki Roma’ya karşı deplasmanda zorlu bir sınav daha verecek. (Kaynak: Goal)