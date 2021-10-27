Neçirvan Barzani’den DAİŞ saldırısına kınama

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, DAİŞ’in dün gece Irak’ın Diyala kentinde düzenlediği saldırıyı kınadı.

“Diyala’daki halkımıza yönelik bu hain, kanlı DAİŞ saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz” diyen Neçirvan Barzani, “Bu saldırı, halen devam eden tehdide karşı güvenlik güçlerine birlikte destek olmamızın önemini bir kez daha göstermiştir” ifadesini kullandı.

Neçirvan Barzani, saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken, bölge halkının da acılarını paylaştığını ifade etti.

DAİŞ’in dün gece Diyala vilayetine bağlı Mikdadiye ilçesinin Reşadi köyüne düzenlediği saldırıda, aralarında kadınların da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.