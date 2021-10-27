Politika

Başbakan: DAİŞ tehditlerine çok yönlü yanıt verilmeli

Başbakan Mesrur Barzani, DAİŞ’in dün gece Irak’ta düzenlediği saldırıyı kınayarak örgütün tehditlerine çok yönlü yanıt verilmesi gerektiğini söyledi.
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kürdistan Mesrur Barzani DAİŞ Diyala

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani Twitter hesabından paylaştığı mesajla DAİŞ’in Irak’ın Diyala vilayetinde düzenlediği saldırıyı sert bir dille kınadı.

DAİŞ’in bölgesel barış ve birlikte yaşama tehdit oluşturmaya devam ettiğini vurgulayan Başbakan, örgütün oluşturduğu tehdide çok yönlü ve bölgesel yanıt verilmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Başbakan Mesrur Barzani, birçok platformda ve açıklamasında, DAİŞ tehdidinin devam ettiği uyarısında bulunmuştu.

Dün gece DAİŞ tarafından Diyala vilayetine bağlı Mikdadiye ilçesinin Reşadi köyünde düzenlenen saldırıda, aralarında kadınların da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.

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