Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi: PKK en fazla Kürt’ü öldüren örgüttür

ERBİL (K24)

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (MERI) tarafından düzenlenen “İstikrarlı bir Ortadoğu için istikrarlı bir Irak” konulu foruma katılan Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, K24’e değerlendirmede bulundu.

“Mutabık olduğumuz konu, PKK’nın bir terör örgütü olduğu. Bu terör örgütüyle Türkiye’nin mücadelesi sürüyor” diyen Güney, “Irak güvenlik güçleri de Irak merkezi hükümeti de PKK’yı bir terör örgütü olarak görüyor ve DEAŞ’la mücadele gibi PKK’yla da mücadele edilmesi gerektiğini artık ayırdına varmış durumda” ifadelerini kullandı.

“Biz Iraklı kardeşlerimizin ihtiyaç duyması halinde kendilerine terörle mücadelede, bu ortak tehditle mücadelede yanlarında olmaya hazırız” diyen Büyükelçi Güney, şunları söyledi:

“Bu terör örgütü Kuzey’de Kürtleri temsil ediyorum diye iddia eden ama en fazla Kürt’ü öldüren terör örgütüdür. Ailelerden çocukları koparan, ellerine silah veren, en ufak bir geleceğe yönelik umut aşılamayan ve insanları ölüme götüren bir terör makinesidir.”

PKK’nin, Şengal Anlaşması’nın uygulanmasına karşı çıktığını vurgulayan Güney, Ezidilerin, DAİŞ’ten sonra PKK tarafından mağdur edildiğini belirtti.