Politika

Afrin: Silahlı gruplar aynı aileden 5 kişiyi kaçırdı

Türkiye destekli silahlı grupların Rojava’nın Afrin kentine bağlı Şera ilçesinde aynı aileden 5 kişiyi kaçırdığı bildirildi.
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kürdistan Afrin Şera SMO

HABER MERKEZİ

Türkiye destekli silahlı grupların Rojava’nın Afrin kentine bağlı Şera ilçesinde aynı aileden 5 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), “Askeri Polis” adlı silahlı grubun Afrin’in Şera ilçesinde aynı aileden 5 kişiyi kaçırdığını açıkladı.

SOHR’a göre kaçırılan kişilerin adları Henan, Nûjin, Nesrin, Ahmed ve Muhammed Emin Musili.

Afrin’de son günlerde çok sayıda kişi silahlı gruplarca kaçırıldı.

Afrin, 18 Mart 2018 yılından beri Türkiye’nin destek verdiği Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) kontrolünde bulunuyor.

 

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