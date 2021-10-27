Başbakan: Kürdistan Bölgesi’nin durumunu iyileştirdik

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, gazeteci Amberin Zaman’ın moderatörlüğünü yaptığı “İstikrarlı bir Ortadoğu için istikrarlı bir Irak” konulu forumda soruları yanıtladı.

Dokuzuncu kabinenin çalışmalarından söz eden Başbakan, “Kabineyi kurmamızın ardından reformlarla ilerleyeceğiz dedik, ancak coronavirüs salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüşle karşı karşıya kaldık. Bölgede güvenlik sorunu da vardı. Ancak başarılı olduk ve Kürdistan Bölgesi’nin durumunu iyileştirdik” dedi.

9’uncu kabinenin, Bağdat’ın Kürdistan Bölgesi’nin bütçesini kesmesi ve mülteci meselesi gibi çok sayıda sorunla yönetimi devraldığını kaydeden Başbakan, ekonomik gelirleri çeşitlendirmeyi sürdürdüklerini ve reformlarla ekonomik durumu iyileştirdiklerini belirtti.

Hükümetin büyük buğday siloları kurarak çiftçilerin ürünlerinin satılmasını garantilediğini söyleyen Başbakan Erbil, Süleymaniye ve Duhok’ta silo projelerinin hayata geçirildiğini ve yakında Halepçe’de benzer bir projenin hizmete gireceğini ifade etti.

Hükümetin baraj ve stratejik yol projeleri yapımına devam ettiğini bildiren Başbakan, Kürdistan’da üretilen ürünlerin Irak’ın diğer vilayetlerine ihraç edilebileceğini söyledi.

Başbakan, “Yolsuzlukla mücadele yasamız var, yasalar çerçevesinde yolsuzlukla mücadelemiz devam ediyor. İsimlerini vermek istemediğim bazı kişilerin dosyası yargıda. Bu kabinede doğal kaynaklarımızın çoğunu kullanmak istiyoruz. Pertokimya, doğalgaz ve Kürdistan halkı için önemli olan doğal kaynaklarımızı kullanmak istiyoruz. Anayasamız var ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin doğal kaynaklarını nasıl kullanabileceği, orada belirlenmiş durumda. Biz de bu çerçevede hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

“DAİŞ DÜNYA İÇİN BİR TEHLİKE”

Terör örgütü DAİŞ’in dünkü saldırısına değinen Başbakan Mesrur Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

“DAİŞ, Irak ve dünya için bir tehlike, DAİŞ bitmedi, halen örgütlenip, saldırılar yapmaya devam ediyor. Peşmerge’ye de saldırı düzenlediler. Sorun nedir? Adaletsizlik, fakirlik ve benzer sorunlar DAİŞ’i oluşturdu ve halktan kendi saflarına birilerini çekmeyi başardılar. Halkı mutlu ve memnun etmelisiniz ki, hükümetten intikam almaya kalkmasınlar.

Başbakan, “Terörle mücadele devam etmeli ve hepimiz birbirimize destek olmalıyız ve terörün sebep ve sonuçlarını ortadan kaldırmalıyız. Peşmerge ve Irak güçlerinin bulunmadığı bazı bölgeler var. Buraların Irak güçleri ve Peşmerge tarafından doldurulması lazım. Biz İki tugayın kurulup bu bölgeleri koruması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi.

KÜRDİSTAN BÖLGESİ - ABD İLİŞKİLERİ

ABD ile Kürdistan Bölgesi ilişkilerine değinen Başbakan, şunları vurguladı:

“Her zaman istikrar ve çözümün bir parçası olmak istedik. Eğer ABD ile İran arasında sorun varsa bu sorundan uzak durmalıyız. Onlar da bizim egemenliğimize saygı duymalı. ABD ile Irak arasında stratejik görüşmeler oldu, Kürdistan Bölgesi de bu görüşmelerin bir parçasıydı. ABD, DAİŞ’le mücadelede bize destek oldu. Tüm Koalisyon ülkelerinin DAİŞ’le mücadeledeki desteğinin devam etmesini istiyoruz. DAİŞ halen devam ediyor. Biz Irak’ın uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz.”

Mesrur Barzani, “İran bizim komşumuz. İran’la iyi ilişkiler istiyoruz. Tüm dostlarımızla ilişkilerimizi ilerletmek istiyoruz. ABD ile ilişkilerimiz İran’a bağlı değil, ABD ile de İran ile de iyi ilişkiler istiyoruz” dedi.

Başbakan, şunları dile getirdi:

“Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform süreci devam ediyor. Bu süreçte iyi bir ilerleme kat edildi. Özellikle de 70 ve 80 birlikleri Peşmerge Bakanlığı çatısı altında olmayı kabul ettiler. Peşmerge Güçleri'nin bütçesine yönelik düzenleme devam ediyor. Bu sürecin hızlandırılması gerekiyor. Hükümet olarak Süleymaniye'de bir parti içerisinde yaşananlara karışmıyoruz. Geniş katılımlı bir partiyiz, KYB de hükümette yer alıyor.”

“HALKIN SEÇİMLERDE KDP'Yİ ÖDÜLLENDİRMESİNDEN MUTLUYUM”

10 Ekim’deki Irak seçimleri hakkında da konuşan Başbakan, “Halkın seçimlerde KDP'yi ödüllendirmesinden mutluyum. Halk yapılan hizmetleri gördü ve bence bunun ödülünü verdi. Kürdistan Bölgesi, sadece Kürdistan halkı için değil, buraya göç edip sığınanlar için de güvenli bir bölge” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ili ilişkilerimiz çok geniş, ticari ilişkilerimiz var, birbirimize komşuyuz” diyen Başbakan, Türkiye ile PKK arasında çıkan çatışmalara değindi.

Mesrur Barzani, "Türkiye ile ilişkilerimizden her iki taraf da istifade etti" şeklinde konuştu.

Başbakan, “PKK buraya sığınmacı ve mülteci olarak gelmedi. Kendilerini buradaki yönetimin alternatifi olarak görüyorlar. Halkın bulundukları bölgeye girmesini engelliyorlar. Bu güvenlik ve ekonomik açıdan sorun. Çatışmalardan dolayı 600 köy yeniden inşa edilemedi. PKK olmasaydı, Türkiye sınırdan öteye geçemezdi. Bunun bedelini halkımız ödüyor. Bunun sorumlusunun kim olduğu bilinmeli. PKK, içerisinde bulunduğu bölgenin yönetimine saygı duymaları, Türkiye’de saldırılarını durdurmalı” dedi.

“PKK’NİN ŞENGAL’E GİTMESİ İÇİN HİÇBİR YOL YOK”

Şengal Anlaşması’yla ilgili bir soruya yanıt veren Başbakan, şunları vurguladı:

“Şengal konusunda Irak hükümetiyle anlaşmamız var. Anlaşmaya göre, Şengal’deki tüm güçler o bölgeyi terk etmeli. Irak ordusu ve Peşmerge kentin dışında olmalı, yerel güçler de kentin iç güvenliğini sağlamalı. Maalesef bu anlaşma uygulanmış değil. Irak Başbakanı Kazimi de anlaşmanın uygulanmasını istiyor. PKK Şengal’de ve PKK’nin oraya gitmesi için hiçbir yol yok, Suriye’den oraya geçiyorlar. PKK niye Şengal’de? Yasal olmayan bir güç Şengal’de halkı tehdit edip seçim sandıklarına gitmesini engelliyor. Şengal Anlaşması hızlı bir şekilde uygulanmalı.”

İfade ve basın özgürlüğünü desteklediklerini dile getiren Mesrur Barzani, “Bu konuda hükümetin sınırlandırması söz konusu değil. Mahkeme tarafından yürütülen bazı dosyalar var, hükümetin bunlara müdahalesi söz konusu değil. Bazı muhalif siyasi gruplar, bu konuyu hükümete saldırmak için kullanıyor. Başka bölgelerden gazeteciler Kürdistan Bölgesi’ne geliyor. Burada 1 milyon sığınmacı var. Aktivistler başka bölgelerden buraya geliyor” şeklinde konuştu.

Başbakan, “Burada ifade özgürlüğü olmasa insanlar buraya gelir mi?” diye sordu.

“HERKESİN YÖNETİM MAKAMLARINDA OLMAYA HAKKI VAR”

Eşit yurttaşlık sorusuna da yanıt veren Başbakan, “Kadına yönetimde kota hakkı verilmesi bana göre kadının erkekle eşitliğine aykırı bir durum olur. Kadın da erkek de kendi potansiyeliyle ilerlemeli ve yönetim konumlarında yer almalı. Kabinemizde 3 kadın bakan var. Herkesin yönetim makamlarında olmaya hakkı var” dedi.

Öte yandan Başbakan Mesrur Barzani, Bağdat’ta Kürdistani cephemizin olmasını istiyoruz. KDP bunun için çalışmalara başladı. Bu Kürdistani cephenin Bağdat’ta Şii ve Sünni siyasi taraflarla hükümet görüşmelerini yürütmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu arada Başbakan, "Su krizi uluslararası bir sorun, Fırat ve Dicle nehirleriyle ilgili sorunlar uluslararası yasalar çerçevesinde çözülmeli" diye konuştu.