Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 25 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 25 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 7 bin 780 Covid-19 testi yapılırken, 802 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1259 kişi sağlığına kavuşurken, 25 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 325 bin 928 Covid-19 testi yapılırken, 358 bin 902 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 338 bin 617 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 356 kişi yaşamını yitirdi.

13 bin 929 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.