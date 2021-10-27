Başbakan’dan altız bebeği olan aileye destek

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil’de altız bebek dünyaya getiren aileye maddi destekte bulundu.

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, Başbakan Mesrur Barzani’yi temsilen altız bebeğin bulunduğu hastaneye giderek, bebeklerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Başbakan Mesrur Barzani’nin yardımını aileye ulaştıran Xoşnaw, altız çocuğun dünyaya geldiği haberinin ardından Başbakan’ın Erbil Valiliği konuyla ilgilenmesi için görevlendirdiğini söyledi.

Başbakan adına bbeklerin anne ve babasını kutladığını ve anneye sağlık dileklerini ilettiğini kaydeden Xoşnaw, Başbakan’ın maddi desteğini aileye ulaştırdığını ifade etti.

Xoşnaw, başarılı doğumdan ötürü hastane mensuplarına da teşekkür etti.

Dün hastanenin internet sayfasında yer alan bilgiye göre bir anne altız bebek dünyaya getirdi.

24-25 haftalık çocuklardan 5’inin erkek, birinin de kız olduğu kaydedildi.

Doktorlar anne ile çocuklarını gözlem altında tutuyor.