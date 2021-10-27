Politika

DAİŞ, Bağdat ve Diyala’da Irak ordusuna saldırdı

Terör örgütü DAİŞ, Bağdat’ın kuzeyinde ve Diyala’da  Irak ordusu mensuplarına saldırdı.
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Irak DAİŞ Diyala Bağdat

HABER MERKEZİ

Terör örgütü DAİŞ, Bağdat’ın kuzeyinde ve Diyala’da  Irak ordusu mensuplarına saldırdı.

Irak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, DAİŞ mensupları Der Feyyaz ve Abdullah Feyyaz köylerine baskın düzenledi.

Söz konusu DAİŞ’lileri Bağdat’ın kuzeyindeki 2 köyde Irak ordusunun 11’inci birliğine saldırdı.

Çatışmaların devam ettiği kaydedilirken, Irak savaş uçaklarının da bölgede hava saldırılarına başladığı bildirildi.

Saldırıdaki ölü ve yaralılarla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılmadı.

Öte yandan, Irak’ın doğusundaki Diyala vilayetinde terör örgütü DAİŞ mensuplarının düzenlediği saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Diyala’nın Mikdadiye ilçesine bağlı Bervana el-Sağira Köyü’nde polise yönelik DAİŞ saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Terör örgütü DAİŞ, dün de Diyala’da bir köyde sivillere saldırmış, 11 kişi ölmüştü.

 

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