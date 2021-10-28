ABD ile Çin arasında füze gerilimi: Savaş başlatma adımına yakın

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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Bloomberg News ile yaptığı röportajda Çin'i ordusunu hızla geliştirdiğini söyleyerek eleştirdi.

Financial Times, Çin'in ağustos ayında nükleer kapasiteli bir hipersonik füzeyi test ettiğini ve bunun ABD istihbaratını "şaşırttığını" yazmıştı.

Pekin, füze denemesini reddetti ve bunun bir uzay aracı olduğunu söyledi.

Milley, "Gördüklerimiz hipersonik bir silah sisteminin test edilmesiydi ve bu çok önemli bir olaydı. Çok endişe verici. Bu Sputnik anı mı bilmiyorum ama oldukça yakın" dedi.

Sputnik'in 1957 Sovyet uydu fırlatması, Sovyetlerin teknolojik yetenekte öne geçtiğinden korkan Amerikalıları harekete geçirerek soğuk savaşın kıvılcımını yakmıştı.