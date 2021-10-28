Politika

ABD ile Çin arasında füze gerilimi: Savaş başlatma adımına yakın

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Çin'in şüpheli hipersonik füze testinin, Sovyet Rusya'nın Sputnik ile soğuk savaş başlatma adımına çok yakın olduğunu söyledi.
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kürdistan ABD Çin füze denemesi tepki

HABER MERKEZİ

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Bloomberg News ile yaptığı röportajda Çin'i ordusunu hızla geliştirdiğini söyleyerek eleştirdi.

Financial Times, Çin'in ağustos ayında nükleer kapasiteli bir hipersonik füzeyi test ettiğini ve bunun ABD istihbaratını "şaşırttığını" yazmıştı.

Pekin, füze denemesini reddetti ve bunun bir uzay aracı olduğunu söyledi.

Milley, "Gördüklerimiz hipersonik bir silah sisteminin test edilmesiydi ve bu çok önemli bir olaydı. Çok endişe verici. Bu Sputnik anı mı bilmiyorum ama oldukça yakın" dedi.

Sputnik'in 1957 Sovyet uydu fırlatması, Sovyetlerin teknolojik yetenekte öne geçtiğinden korkan Amerikalıları harekete geçirerek soğuk savaşın kıvılcımını yakmıştı. 

 

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