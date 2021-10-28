Spor

Barcelona Koeman’ın görevine son verdi

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'ın görevine son verdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Barcelona Ronald Koeman görevden alınma

HABER MERKEZİ

Barcelona Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Barcelona Kulübü, A takımın teknik direktörü Ronald Koeman'ı bu akşam görevinden aldı. Kulüp Başkanı Joan Laporta, Rayo Vallecano yenilgisinin ardından kararı kendisine bildirdi" ifadeleri kullanıldı.

Koeman'ın bu perşembe kulüp tesislerinde takıma veda edeceği belirtilen açıklamada, Hollandalı teknik adama yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek kariyerinde başarı dilendi.

Barcelona, 15 puanla 9. sırada olduğu ligde bu sezon şimdiye kadar oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Katalan takımı, geçen hafta sonu sahasında oynadığı maçta Real Madrid'e 2-1 yenildikten sonra dün akşam da deplasmanda Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu.

Barcelona'da yaklaşık 15 ay görev yapan Koeman, toplamda 67 maça takımın başında çıkarak 39 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 12 beraberlik aldı.

Koeman, Barcelona ile geçen sezon Kral Kupası'nı kazandı.

İspanyol basını, Barcelona'da Koeman'ın yerine gelebilecek en güçlü teknik direktör adayının Xavi Hernandez olduğunu iddia ediyor.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv