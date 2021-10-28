Şareban: Yüzlerce aile intikam saldırılarından kaçtı

ERBİL (K24)

Şareban Sünni Vakfı Müdürü Qusey Xezreci yaptığı açıklamada, milislerin intikam eylemleri nedeniyle yüzlerce ailenin evlerini terk ettiğini, bu insanların barınması için camilerin kapılarının açıldığını ve her aileye 500 bin dinar verildiğini söyledi.

Önceki gün DAİŞ’in Diyala’nın Şareban (Mikdadiye) ilçesine bağlı Reşad köyünde düzenlediği saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Köylüler de güvenlik güçlerinin gözleri önünde bir Sünni köyüne saldırıda bulunarak 13 kişiyi öldürdü, çok sayıda ev ve aracı ateşe verdi.

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu (UNAMI) temsilcisi saldırıyı kınayarak, Iraklılardan terörle mücadelede birlik olmalarını istedi.

Öte yandan dün gece de DAİŞ Diyala'da Iraklı güçlere yönelik saldırıda bulundu. Saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.