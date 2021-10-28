Çavuşoğlu’ndan büyükelçiler açıklaması: Bavullarını toplayanlar oldu

HABER MERKEZİ

CNN Türk’e konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “(10 Büyükelçinin Kavala açıklaması üzerine) Yapılan açıklama hangi açıdan bakarsanız bakın kabul edilemez bir açıklama. İnsanlar uluslararası platformlarda görüşlerini dile getirebilir, ancak diplomatların bunu yapmaları yanlış, ülkeye ve yargıya talimat verme amacıyla yaptılar. Hemen arkadaşlarımıza talimat verdim, 'Hepsini çağırın, hadlerini bildirin' dedim.” İfadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine sınır dışı işlemlerine başladık, Pazartesi Kabine'ye arz edecektik” diyen Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımızın Eskişehir konuşmasından sonra panik daha da derinleşti. Hazırlıklarımızdan haberdar olan elçiler arasından bavullarını toplamaya başlayanlar olmuş” şeklinde devam etti.

Açıklamanın arkasında Joe Biden’ın olmadığını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Açıklamanın arkasında Biden yok, Nordik ülkelerin önerileri sonucunda hazırlanmış bir metin. Bizim edindiğimiz bilgiye göre, genç diplomatlar tarafından hazırlanan açıklamaya onay vermişler.

Osman Kavala Soros'un adamı, Gezi eylemleriyle meşru hükümeti devirmeyi amaçladı. FETÖ'nün de Gezi olayları içerisinde olduğunu görüyoruz, hangi ülke bunu kabul edebilir?”