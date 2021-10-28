Politika

DAİŞ saldırısı: Üst düzey güvenlik heyeti Diyala’da

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci başkanlığındaki Iraklı bir heyet, bu sabah Diyala Valiliği’ne gitti.
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Irak Irak güvenlik heyeti Diyala ziyaret DAİŞ saldırısı

HABER MERKEZİ

INA haber ajansına göre,  güvenlik heyetinde Irak İçişleri Bakanı Osman Ganimi, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdulemir Reşid Yarallah, Ortak Operasyonlar Komutanı Yardımcısı Korgeneral Abdulemir Şemmari ile Göç Bakanı İvan Faik yer alıyor.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, DAİŞ’in, Bağdat’ın 57 km kuzeydoğusunda bulunan Diyala'da bir köye saldırması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberlere göre, saldırıda Şii Beni Temim aşiretinden onlarca sivil öldü ve yaralandı. Saldırı yıllardır DAİŞ’in gerçekleştirdiği en kanlı saldırı olarak nitelendirildi.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi dün akşam yaptığı açıklamada, Diyala Valiliği’nde gerçekleşen söz konusu saldırıyı kınayarak, bunun terör örgütünün yanına kar kalmayacağını belirtti.

Kazimi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Teröristlerin bu eylemleri cezasız kalmayacak. Nereye giderseler gitsinler, onları Irak ve dışında da bulacağız” diyerek “teröristlerin masum kanı döktükçe onları Mezopotamya topraklarından silmek için daha kararlı olduklarına” vurgu yaptı.

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