Salgında son durum: 844 vaka, 18 can kaybı

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, salgınla ilgili son 24 saatlik verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 7 bin 512 test yapıldı, 844 kişinin testi pozitif çıktı. 18 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken 1296 kişi iyileşerek sağlığına kavuştu.

Şehirlere göre vaka sayıları şöyle: Erbil 264, Süleymaniye 165, Duhok 300, Halepçe 34, Germiyan 20, Raperin 61.

Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şu şekilde:

Test: 3 milyon 333 bin 440

Vaka: 359 bin 746

İyileşen: 339 bin 913

Aktif vaka: 13 bin 459

Ölüm: 6 bin 374