Salgında son durum: 844 vaka, 18 can kaybı
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı, salgınla ilgili son 24 saatlik verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 7 bin 512 test yapıldı, 844 kişinin testi pozitif çıktı. 18 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken 1296 kişi iyileşerek sağlığına kavuştu.
Şehirlere göre vaka sayıları şöyle: Erbil 264, Süleymaniye 165, Duhok 300, Halepçe 34, Germiyan 20, Raperin 61.
Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şu şekilde:
Test: 3 milyon 333 bin 440
Vaka: 359 bin 746
İyileşen: 339 bin 913
Aktif vaka: 13 bin 459
Ölüm: 6 bin 374