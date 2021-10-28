Almanya’da terör eylemi hazırlığındaki DAİŞ’lilere baskın

HABER MERKEZİ

VOA’da yer alan habere göre Alman polisi, Bonn şehrinde bir eve baskın düzenleyerek 5 kişiyi gözaltına aldı.

Habere göre, yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan kişilerin yaşları 16 ile 22 arasında.

Gözaltına alınan kişilerden ikisinin Alman, ikisinin Rus asıllı Alman, birinin de Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

Düsseldorf Savcılığı tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu operasyona 350 polisin katıldığı ifade edildi. Savcılık, gözaltına alınanların DAİŞ propagandasından yola çıkarak terör saldırısı hazırlığı içerisinde olduklarını aktardı.

Operasyon esnasında evde bulunan çok sayıda belgeye de el konulduğu açıklandı.

Söz konusu beş kişinin yaşları küçük olduğu için şu aşamada haklarında tutuklama kararı çıkarılmadığı belirtildi.