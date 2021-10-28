Politika

Almanya’da terör eylemi hazırlığındaki DAİŞ’lilere baskın

Almanya’da eylem hazırlığı yaptıkları belirtilen 5 DAİŞ mensubunun gözaltına alındığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Almanya Alman polisi DAİŞ baskın

HABER MERKEZİ

VOA’da yer alan habere göre Alman polisi, Bonn şehrinde bir eve baskın düzenleyerek 5 kişiyi gözaltına aldı.

Habere göre, yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan kişilerin yaşları 16 ile 22 arasında.

Gözaltına alınan kişilerden ikisinin Alman, ikisinin Rus asıllı Alman, birinin de Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

Düsseldorf Savcılığı tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu operasyona 350 polisin katıldığı ifade edildi. Savcılık, gözaltına alınanların DAİŞ propagandasından yola çıkarak terör saldırısı hazırlığı içerisinde olduklarını aktardı.

Operasyon esnasında evde bulunan çok sayıda belgeye de el konulduğu açıklandı.

Söz konusu beş kişinin yaşları küçük olduğu için şu aşamada haklarında tutuklama kararı çıkarılmadığı belirtildi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv