Başbakan ABD merkezli vakfın yöneticilerini kabul etti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ABD merkezli LDS Yardım Vakfı yöneticilerini kabul etti.

Görüşmede, LDS’ye teşekkür eden Başbakan, söz konusu vakfın Barzani Yardım Vakfı (BCF) ile birlikte Kürdistan Bölgesi’ndeki sığınmacı, mülteci ve yoksullara destek amaçları birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

LDS heyeti ise Başbakan’a teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi’nin içerisinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullara rağmen farklı din ve etnisite mensubu 1 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Görüşmede ayrıca, Şengalli sığınmacıların evlerine dönebilmeleri için ortamın hazırlanması grektiğine vurgu yapıldı.