Macaristanlı başkonsolos: Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

ERBİL (K24)

Macaristan'ın Erbil Başkonsolosu Attila Tos, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile özellikle de ekonomi alanında ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Macaristan'ın Erbil Başkonsolosu Attila Tos'u kabul etti.

Görüşmede, Tos’a yeni görevinde başarılar dileyen Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Uluslararası Koalisyon çerçevesinde DAİŞ’e karşı mücadelede Kürdistan Bölgesi ve Irak’a desteğinden ötürü Macaristan’a teşekkür etti.

Macaristan’ın sığınmacılara desteğine de değinen Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin Macaristan’la ilişkilerini ilerletmek istediğini belirtti.

Macaristan'ın Erbil Başkonsolosu Attila Tos ise Erbil’de göreve başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile özellikle de ekonomi alanında ilişkilerini geliştirmek istediğini ifade etti.

Görüşmede, Irak seçimleri, Irak’taki siyasi sürecin geleceği, yeni Irak hükümetinin kurulması ve terörle mücadele konuları da ele alındı.