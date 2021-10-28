Pentagon’dan Türkiye açıklaması

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Pentagon’dan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüşmesine ilişkin açıklama geldi.

İki bakanın görüşmesine ilişkin Pentagon Sözcüsü John Kirby tarafından yapılan açıklamada, bakanların iki ülke arasında savunma alanında ilişkileri arttırmaya yönelik ortak amacın görüşüldüğü; Bakan Austin’ın görüşmede ABD’nin Türkiye’nin askeri modernizasyon ihtiyaçlarının farkında olduğunu teyit ettiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanı’nın Türkiye’ye “Son şekli 23 Eylül’de verilen Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan konuları ele almak için ihtilaf çözümü görüşmelerine başlamak üzere Ankara’da Pentagon heyetini ağırladığı için teşekkür ettiği” kaydedildi.

PENTAGON HEYETİ TEMASLARDA BULUNMUŞTU

Pentagon’dan dün yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir heyetin Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasıyla ilgili olarak Ankara’da temaslarda bulunduğu açıklanmış, tarafların önümüzdeki aylarda Washington’da yeniden bir araya geleceği kaydedilmişti.

"ABD-Türkiye F-35 İhtilaf Çözümü" başlığını taşıyan yazılı açıklamada ABD heyetinin temaslarının amacı, “Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan konuları ele almak amacıyla ’ihtilaf çözümü görüşmeleri’’ ifadeleriyle aktarıldı.

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına son şeklinin 23 Eylül'de verildiğinin belirtildiği açıklamada, “Görüşme ABD hükümetinin Türkiye’nin F-35 programında daha önceki rolünü saygılı bir biçimde sonuçlandırmak konusundaki taahhüdünü gösteriyor’’ ifadelerine yer verildi.