James Jeffrey’den F-35 ve S-400 yorumu

HABER MERKEZİ

Washington’da düzenlenen bir panelde G20 zirvesi öncesinde ABD-Türkiye ilişkilerindeki zorluklar ve fırsatlar konuşuldu.

Panelin konukları arasında ABD Kongresi’ndeki Türkiye Dostluk Grubu’nun eski eşbaşkanlarından Robert Wexler ve ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey vardı.

Jeffrey, Türkiye’nin geçmişte Patriot satın alma fırsatı olduğunu ancak kendisine sunulan koşulları beğenmediğini hatırlattı.

“20 küsur ülke dünyada aynı koşullarla Patriot satın aldı. Kimse Türkiye’ye kötü bir anlaşma sunmadı” diyen Jeffrey, F-35 programının ABD’nin büyük silah programlarından biri olduğunu hatırlatarak, Rusya’nın radarlarının bu teknolojiyle temasta olmasının gerçek bir tehdide neden olacağını belirtti.

Jeffrey, ABD yönetiminin F-35 satışını öfkesi nedeniyle değil gerçek nedenlerle iptal ettiğini söyledi.

James Jeffrey, gündemde olan F-16 satışı konusunda ise ilerleme sağlanması gerektiği görüşünde olduğunu ifade etti.

ABD Kongresi’ndeki Türkiye Dostluk Grubu’nun eski eşbaşkanı Robert Wexler da Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle F-35 programından çıkartılmasıyla ilgili soru karşısında, Kongre’nin Türkiye’ye silah satışı konusundaki kaygılarının geçmişten geldiğini belirtti.

Türkiye’nin S-400 satın almasının ve yeni bir tur daha S-400 satın alma olasılığının bu argümanı savunanların siyasi tezlerini güçlendirdiğini belirten Wexler, “Tartışmayı F-35’ten F-16’ya taşımakla dengenin pozitif tarafına ağırlık konulmuş oldu. Bu önemli bir Amerikan silah satışı, sektörü olumlu etkileyecek önemli bir destek. Bu Türkiye’yi de stratejik olarak daha sıkı şekilde batıya ve NATO’ya bağlayacaktır. Türkiye’nin NATO’ya sıkı şekilde bağlı olmadığını söylemiyorum, ancak her ilişkide olduğu gibi bu çabanın sürdürülmesi gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye, Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın alması nedeniyle, F-35 uçakları programından ABD yönetimi tarafından çıkarılmıştı. Bu adımın “adil olmadığını” savunan Türk yetkililer Amerika’dan, 1,4 milyar dolarlık iade ödemesi talep ediyor. (Kaynak: VOA)