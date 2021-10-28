Sağlık

İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 132 bini geçti

İtalya'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 132 bin 4'e ulaştı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Coronavirüs Covid-19 İtalya

HABER MERKEZİ

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 570 bin 335 testte 4 bin 866 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 757 bin 231'e ulaştı.

Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 76 bin 778 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 artarak 132 bin 4'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 3 bin 400 artışla 4 milyon 548 bin 449'a ulaştı.

Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 89 milyon 432 bin 820 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 44 milyon 622 bin 437 oldu.

Bu arada, Gimbe Vakfının araştırmasında, ülkede halen 7,5 milyon kişinin halen Covid-19 aşısı yaptırmadığı belirtildi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv