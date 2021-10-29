Politika

Dünyada çatışmalar yüzünden göç edenlerin sayısı açıklandı

Birleşmiş Milletler’in (BM) Ülke İçinde Yerinden Edilme Özel Raportörü Cecilia Jimenez Damari, dünya genelindeki çatışmalar yüzünden ülke içinde yerinden edilmiş kişi sayısının 48 milyona ulaştığını kaydederek, bu sayısının bir rekor olduğunu belirtti.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya BM Çatışma Sığınmacı

HABER MERKEZİ

BM Genel Kurulu 3’üncü Komitesi toplandı.

Söz konusu toplantıda konuşan BM Ülke İçinde Yerinden Edilme Özel Raportörü Cecilia Jimenez Damari, “Silahlı çatışma ve şiddet nedeniyle yerlerinden edilenlerin sayısı dünya genelinde 48 milyona ulaştı ve bu şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakam oldu” dedi.

Damari, “Silahlı çatışma ve yaygın şiddetin giderek karmaşıklaştığı bir ortamda, uluslararası insani hukuka ve insan hakları hukukuna saygı gösterilmesini sağlamak giderek zorlaşıyor” ifadesini kullandı.

Özel Raportör, “Dünya genelindeki çatışmalar ve şiddet, insanları yerinden eden doğal afetler ve 2020’den başlayarak pandemi ile daha da kötüleşebilir” diye ekledi.

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