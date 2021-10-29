Yaşam

4 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.
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kürdistan Ağrı Erzincan Kars Erzurum kar yağışı

HABER MERKEZİ

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Erzurum ve Erzincan ile Ağrı'da yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, bu iller ile Kars'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, ile buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulunuldu.

Kuvvetli yağışların bölge genelinde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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