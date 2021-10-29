Yüzlerce deniz kaplumbağası ölü bulundu
HABER MERKEZİ
Meksika Çevre Bakanlığından bir yetkili, ön bulguların zeytinli ridley kaplumbağalarının (Lepidochelys olivacea) boğulduğunu gösterdiğini söyledi.
Yetkili, kaplumbağaların açık denizlerde yasa dışı balık ağlarına veya "hayalet ağlar" olarak bilinen terk edilmiş ağlara karışmış olabileceğini söyledi.
Olive ridley kaplumbağaları, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından savunmasız tür olarak listelendi.
Kaplumbağalar, Meksika'nın batı kıyısındaki Oaxaca'daki Morro Ayuta plajına vurmuş halde bulundu.
Plaj, zeytinli ridley kaplumbağalarının yumurtalarını bırakmak için geldikleri yerlerden biri.