Yaşam

Yüzlerce deniz kaplumbağası ölü bulundu

Meksika'nın Pasifik kıyılarında 300'den fazla deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu.
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HABER MERKEZİ

Meksika Çevre Bakanlığından bir yetkili, ön bulguların zeytinli ridley kaplumbağalarının (Lepidochelys olivacea) boğulduğunu gösterdiğini söyledi.

Yetkili, kaplumbağaların açık denizlerde yasa dışı balık ağlarına veya "hayalet ağlar" olarak bilinen terk edilmiş ağlara karışmış olabileceğini söyledi.

Olive ridley kaplumbağaları, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından savunmasız tür olarak listelendi.

Kaplumbağalar, Meksika'nın batı kıyısındaki Oaxaca'daki Morro Ayuta plajına vurmuş halde bulundu.

Plaj, zeytinli ridley kaplumbağalarının yumurtalarını bırakmak için geldikleri yerlerden biri.

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